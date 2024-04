Perché Club Brugge-Fiorentina si gioca di Mercoledì? Perchè Giovedì a Bruges c’è la festa del sacro sangue

Il ritorno delle semifinali di Conference tra Fiorentina e Club Brugge non si giocherà di Giovedì 9 Maggio ma di Mercoledì 8 alle 18:45, questo perché nella città di Bruges il 9 Maggio si celebra la processione del sacro sangue, festa cittadina importantissima considerata patrimonio mondiale del Unesco, ma in cosa consiste questa festa? Si celebra dal 1304 ogni anno in occasione dell’Assunzione ed è una festa che attraversa le strade di Bruges e coinvolge 1800 persone tra canti balli e recite. E’ divisa in 4 aree che partono dalla rievocazione del Antico Testamento fino alla Pentecoste ed il finale con la processione che finisce al santuario dove è conservata la reliquia del Sacro Sangue. Sicuramente un occasione per tutti i tifosi viola che andranno in trasferta di vedere qualcosa di interessante oltre alla partita.

