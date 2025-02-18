Ci avevano detto che le avversarie della Fiorentina in Conference erano scarse. Ma il Brugge elimina l'Atalanta..

La squadra belga che ha estromesso questa sera l'Atalanta dalla Champions League evoca però dolci ricordi ai tifosi della Fiorentina

Il Club Brugge continua a far parlare di sé, ma non in positivo per le squadre italiane in Champions League. In questa edizione della competizione, la Juventus ha pareggiato con i belgi, mentre l’Atalanta è stata eliminata perdendo sia all'andata che al ritorno.

Tuttavia, negli occhi dei tifosi viola rimane vivo il ricordo di come la Fiorentina di Vincenzo Italiano abbia eliminato il Club Brugge lo scorso anno nella semifinale di Conference League. I viola, contro i belgi che schieravano 7/8 titolari della squadra di quest'anno, furono capaci di reggere la pressione dell'ambiente, e grazie al rigore di Beltran all'85° minuto e soprattutto alla straordinaria parata di Pietro Terracciano allo scadere del recupero, si garantirono l'accesso alla finalissima di Atene.