Giuseppe Cizza

Parla l'esperto del calcio nordico: "Gudmundsson un mezzo giocatore. Ha pagato il salto di qualità e le ambizioni viola"
20 febbraio 2025 15:13
Graziani difende Palladino: "La Fiorentina è sesta e gioca un bel calcio, ma di cosa ci lamentiamo?"
19 febbraio 2025 14:28
Sarà Di Bello a dirigere Verona-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: sei vittorie in dodici gare
19 febbraio 2025 14:00
Bologna-Milan si recupera il 27 febbraio, la Fiorentina seguirà con attenzione la sfida, sono concorrenti
19 febbraio 2025 13:48
Ci avevano detto che le avversarie della Fiorentina in Conference erano scarse. Ma il Brugge elimina l'Atalanta..
19 febbraio 2025 00:15
Sentite Cassano: "Diao ha disintegrato Dodo con passo e personalità. Lo ha costretto a rimanere dietro"
18 febbraio 2025 14:00
Solo il Napoli ha fatto meglio della Fiorentina negli scontri diretti, serve migliorare con le piccole
18 febbraio 2025 11:51
Corriere dello Sport svela: “Vice Kean? Palladino non voleva dare dubbi a Moise riguardo la sua centralità”
18 febbraio 2025 09:13
Parte del tifo di casa nostra che grida allo scandalo (per l'Ucraina) dimostra che la disaffezione verso la nazionale è diventata patologica
21 novembre 2023 17:34
La piaga di ragazzini annoiati, depositari di talento ma non di giudizio, che offuscano il calcio
16 ottobre 2023 15:51
Nessun Club è meno importante del singolo, nemmeno se ti chiami Cristiano Ronaldo
15 novembre 2022 14:01
La provocazione e la violenza fotografano quel tipo di calcio che non serve e non piace a nessuno
24 ottobre 2022 19:02
Karim Benzema si appresta a vincere un pallone d'oro mai stato in discussione. Alle 20:30 la premiazione
17 ottobre 2022 19:02
La colpa non è degli arbitri, ma di chi tenta di spiegarci (male) l'applicazione del regolamento
12 ottobre 2022 18:47
Luka Jovic è un campione, Italiano e la Fiorentina lo sanno e sapranno aspettarlo
31 agosto 2022 14:41
L'accanimento su Gattuso da parte del movimento Valencianista non è più calcio, si pensi al campo
04 giugno 2022 20:02
Coppa Italia all'antica, vale regola gol in trasferta. Fiorentina passa se vince, con 0-1 supplementari
20 aprile 2022 17:11
Vincenzo Italiano: se giocare bene e vincere diventano la stessa cosa la strada è quella giusta
18 aprile 2022 11:53
Pedullà fa il punto: ''Alvarez metterebbe Piatek alla porta, Milenkovic e Odriozola? Si tratterà''
12 aprile 2022 17:13
Quasi 1200 tifosi della Fiorentina in viaggio verso San Siro per la sfida contro l'Inter
18 marzo 2022 15:51
Sinergia con la piazza e calcio totale, così Vincenzo Italiano ha preso in mano la sua Fiorentina
21 febbraio 2022 17:13
Tutto è ancora possibile, adesso c'è bisogno del sostegno di tutti. Viene prima la Fiorentina
08 febbraio 2022 18:07
Odriozola si è preso la Fiorentina: tecnica, attacco, esperienza internazionale e duttilità tattica
20 gennaio 2022 18:13
Denuncia di Commisso è sacrosanta: le regole per un calcio sostenibile non sono uguali per tutti
15 gennaio 2022 17:50
La salute al primo posto, ma anche il calcio merita di non perdere credibilità, serve protocollo uguale per tutti
06 gennaio 2022 19:00
Il Toronto offre 15 milioni a stagione per cinque anni ad Insigne, potrebbe lasciare Napoli in estate
28 dicembre 2021 21:10
Identità di gioco, rosa profonda e Dusan Vlahovic, ecco perchè la Fiorentina è in corsa per l'Europa
23 dicembre 2021 14:51
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