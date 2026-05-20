Labaro Viola

Giuseppe Cizza

Giuseppe Cizza

Parla l'esperto del calcio nordico: "Gudmundsson un mezzo giocatore. Ha pagato il salto di qualità e le ambizioni viola"

20 febbraio 2025 15:13

Graziani difende Palladino: "La Fiorentina è sesta e gioca un bel calcio, ma di cosa ci lamentiamo?"

19 febbraio 2025 14:28

Sarà Di Bello a dirigere Verona-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: sei vittorie in dodici gare

19 febbraio 2025 14:00

Bologna-Milan si recupera il 27 febbraio, la Fiorentina seguirà con attenzione la sfida, sono concorrenti

19 febbraio 2025 13:48

Ci avevano detto che le avversarie della Fiorentina in Conference erano scarse. Ma il Brugge elimina l'Atalanta..

19 febbraio 2025 00:15

Sentite Cassano: "Diao ha disintegrato Dodo con passo e personalità. Lo ha costretto a rimanere dietro"

18 febbraio 2025 14:00

Solo il Napoli ha fatto meglio della Fiorentina negli scontri diretti, serve migliorare con le piccole

18 febbraio 2025 11:51

Corriere dello Sport svela: “Vice Kean? Palladino non voleva dare dubbi a Moise riguardo la sua centralità”

18 febbraio 2025 09:13

Parte del tifo di casa nostra che grida allo scandalo (per l'Ucraina) dimostra che la disaffezione verso la nazionale è diventata patologica

21 novembre 2023 17:34

La piaga di ragazzini annoiati, depositari di talento ma non di giudizio, che offuscano il calcio

16 ottobre 2023 15:51

Nessun Club è meno importante del singolo, nemmeno se ti chiami Cristiano Ronaldo

15 novembre 2022 14:01

La provocazione e la violenza fotografano quel tipo di calcio che non serve e non piace a nessuno

24 ottobre 2022 19:02

Karim Benzema si appresta a vincere un pallone d'oro mai stato in discussione. Alle 20:30 la premiazione

17 ottobre 2022 19:02

La colpa non è degli arbitri, ma di chi tenta di spiegarci (male) l'applicazione del regolamento

12 ottobre 2022 18:47

Luka Jovic è un campione, Italiano e la Fiorentina lo sanno e sapranno aspettarlo

31 agosto 2022 14:41

L'accanimento su Gattuso da parte del movimento Valencianista non è più calcio, si pensi al campo

04 giugno 2022 20:02

Coppa Italia all'antica, vale regola gol in trasferta. Fiorentina passa se vince, con 0-1 supplementari

20 aprile 2022 17:11

Vincenzo Italiano: se giocare bene e vincere diventano la stessa cosa la strada è quella giusta

18 aprile 2022 11:53

Pedullà fa il punto: ''Alvarez metterebbe Piatek alla porta, Milenkovic e Odriozola? Si tratterà''

12 aprile 2022 17:13

Quasi 1200 tifosi della Fiorentina in viaggio verso San Siro per la sfida contro l'Inter

18 marzo 2022 15:51

Sinergia con la piazza e calcio totale, così Vincenzo Italiano ha preso in mano la sua Fiorentina

21 febbraio 2022 17:13

Tutto è ancora possibile, adesso c'è bisogno del sostegno di tutti. Viene prima la Fiorentina

08 febbraio 2022 18:07

Odriozola si è preso la Fiorentina: tecnica, attacco, esperienza internazionale e duttilità tattica

20 gennaio 2022 18:13

Denuncia di Commisso è sacrosanta: le regole per un calcio sostenibile non sono uguali per tutti

15 gennaio 2022 17:50

La salute al primo posto, ma anche il calcio merita di non perdere credibilità, serve protocollo uguale per tutti

06 gennaio 2022 19:00

Il Toronto offre 15 milioni a stagione per cinque anni ad Insigne, potrebbe lasciare Napoli in estate

28 dicembre 2021 21:10

Identità di gioco, rosa profonda e Dusan Vlahovic, ecco perchè la Fiorentina è in corsa per l'Europa

23 dicembre 2021 14:51

Il protocollo Var è chiaro ma denso di lacune, l'arbitro doveva essere richiamato e non espellere Biraghi

20 dicembre 2021 21:30

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