Coppa Italia all’antica, vale regola gol in trasferta. Fiorentina passa se vince, con 0-1 supplementari

Che Fiorentina-Juventus sia una cosiddetta partita di cartello è cosa risaputa, probabilmente, da quando in Italia esiste il calcio. Ciò che forse a qualcuno sarà sfuggito, però, è che la semifinale di ritorno valida per l’accesso alla finalissima di Roma in programma contro l’Inter che ieri ha strapazzato il Milan, è che l’incontro avrà una sua unicità anche per gli amanti delle statistiche.

Sarà infatti l’ultima volta in cui, in una competizione con gare di andata e ritorno, varrà la mai troppo amata regola del gol in trasferta, che premia (in caso di pareggio nel computo totale dei due match di andata e ritorno) la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol in trasferta.

Come si traduce, dunque, sul match di stasera? Beh, la risposta è assolutamente banale, perchè in virtù dell’uno a zero maturato a Firenze, agli uomini di Italiano ”basterà”, si fa per dire, una qualsiasi vittoria con un gol di scarto, purchè ottenuta segnando più di un gol, che al momento consente ai bianconeri di vantare un discreto vantaggio sugli avversari, al quale ovviamente aggiungere il fatto di poter giocare davanti ai propri tifosi. Solo in un caso, e cioè qualora la partita si concludesse con il risultato di una rete a zero per la Fiorentina, sarebbero necessari i supplementari.

