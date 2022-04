Flachi si affida ad Igor: “Ho fiducia nel difensore viola. Vlahovic soffre la sua marcatura stretta”

Francesco Flachi, ex calciatore viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della partita di stasera tra la Fiorentina e la Juventus. Ecco le sue parole: “A Firenze Vlahovic era sostenuto da una squadra, la Juve fa più fatica a costruire gioco. Resta comunque un giocatore che ti può far goal in qualunque momento. Ho fiducia in Igor perché il serbo soffre molto i giocatori fisici che lo marcano stretto, come lui o Bremer.”

