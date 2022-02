Tutto è ancora possibile, adesso c’è bisogno del sostegno di tutti. Viene prima la Fiorentina

Provare a far passare il messaggio che l’appena conclusasi sessione di claciomercato non abbia lasciato qualche amarezza tra ambienti e tifosi della Fiorentina è impresa ardua, forse impossibile. Che però l’assoluto pessimismo non possa e non debba essere il nuovo tormentone di casa viola, è altrettanto vero, perchè la cessione di Vlahovic avrebbe indebolito, nel complesso, qualsiasi organico, non soltanto quello di mister Italiano, ma fermarsi semplicemente a prenderne atto non può bastare e, forse, non è neppure giusto.

IL MERCATO IN ENTRATA

Non è giusto, e questo, almeno secondo l’opinione di chi vi scrive, non di certo perchè la cessione del centravanti serbo sia da bollare come giusta o sbagliata, ognuno ha la propria posizione, e francamente rimurginarvi, ormai, è diventato stucchevole. Non è giusto semplicemente perchè lo stato maggiore della Fiorentina, capitanato dal Ds Daniele Pradè, è pesantemente intervenuto sul mercato, reinvestendo un ‘apprezzabile parte dei circa ottanta milioni di euro incassati dalla Juventus, garantendo a mister Italiano, almeno sulla carta, assoluta continuità tattica. Pjatek, Cabral e Ikonè (quest’ultimo ufficializzato già prima della cessione di Vlahovic) sono colpi di mercato che dimostrano la bontà di un progetto, quello viola, che comunque non intende interrompere il suo percorso di crescita. Stando infatti alle carte d’identità dei nuovi arrivati, la compagine di Rocco Commisso si è occupata, allo stesso tempo, di acquistare profili già pronti, ma al contempo in grado di favorire una spendibilità tecnico-tattica su più anni. Questo, non si fraintenda, non intende voler dire che ad Italiano non si stia comunque chiedendo uno sforzo non indifferente, ma per le stesse ragioni è lecito aspettarsi comunque dei risultati sportivi convincenti.

IL SOSTEGNO DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA

E lasciando per un attimo perdere gli aspetti puramente tecnici, che pure hanno il loro ruolo, poniamo l’accento sul fondamentale apporto che, specie in questo momento di flessione di risultati, si può e deve richiedere ai tifosi. Scagliarsi contro proprietà, società o entrambe perchè non convinti delle scelte ponderate è profondamente ininfluente, questo non certamente perchè si debba supinamente chinare il capo ed essere privi di una personale opinione, bensì perchè, molto più semplicemente, la priorità per risalire la china può essere solamente una: L’ACF FIORENTINA. Questi ragazzi sono stati investiti da un vero e proprio uragano sportivo, che come è normale che fosse ha profondamente minato alcune delle certezze che fino a poche settimane fa apparivano saldamente consolidate. Ecco perchè adesso hanno unicamente bisogno di tutto il sostegno di una piazza che, nel bene e nel male, è storicamente sempre riuscita ad avere un impatto evidente anche sulle dinamiche di campo. Tutti insieme con la Fiorentina e per la Fiorentina, già dal match di Giovedì, un match da vincere, insieme.

