Da Bergamo, Gasperini in emergenza in attacco. E’ senza bomber e potrebbe giocare con falso nueve

Tante assenze in avanti per Gasperini, l’Eco di Bergamo racconta che al netto delle assenze di Miranchuk, Ilicic e Zapata contro i viola, con Muriel la Dea potrà comunque giocare con un trequartista dietro due punte larghe, oppure con tre attaccanti (lui centravanti), o ancora con tre trequartisti dietro la prima punta (Muriel). Ma in via del tutto ipotetica ci sarebbe anche una formazione con un centravanti-non centravanti, il ‘falso nueve’. Uno che parta lì ma arretri e crei spazi per gli inserimenti.

BUCCHIONI CRITICA FORTEMENTE CASTROVILLI