Bucchioni critica Castrovilli: “Non ha fame, tra lui e Bonaventura differenza come il giorno e la notte”

Nel corso del suo intervento su Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato anche delle situazione di Gaetano Castrovilli, le sue parole: “L’involuzione di Castrovilli è evidente, non so quello che è successo e non conosco il ragazzo, a volte le situazioni le gestisci male, magari gli elogi gli hanno fatto perdere qualcosa, può essere che si sente arrivato dopo la vittoria dell’Europeo. A volte il suo ingresso è stato deleterio per la Fiorentina, vedi Empoli. Bisogna riconoscerlo, questo sarà uno dei temi dell’estate. Tra lui e Bonaventura adesso la differenza è come il giorno e la notte” conclude Bucchioni.