Bucchioni tranquillo: "Qual è il problema se non andiamo in Europa? Giusto vendere subito Vlahovic"

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha analizzato la Fiorentina dopo la cessione di Vlahovic e dopo la partita persa contro la Lazio

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della Fiorentina, le sue parole:

"Torreira è quello che non ha funzionato sabato, peggio di Nastasic perchè non ha fatto filtro e non ha difeso la difesa. Sono 6 partite che la Fiorentina non va come prima, ma dobbiamo ammettere che tutte le squadre vivono momenti cosi nell'arco di una stagione. Allegri fa giocare subito i nuovi? Vero ma fa un altro tipo di calcio rispetto a quello di Italiano. Sabato non siamo proprio esistiti, i motivi sono tanti, da quello che è successo nel mercato alla sosta delle nazionali dove la squadra si è allenata poco insieme, è normale che i giocatori parlino della partenza di Vlahovic. Le radici di questa sconfitta sono ben note.

Sono state fatte delle cose straordinarie nel girone di andata, ma qual è il problema se non andiamo in Europa e arriviamo dietro Lazio e Roma? Quello che sta succedendo è nella normalità, fortunatamente si è risolta adesso la questione Vlahovic, altrimenti non si sarebbe parlato d'altro fino a giugno, ci siamo tolti un dente. Inutile negarlo Cabral non vale Vlahovic, è una buona pezza per il momento, ma ora deve crescere tutta la squadra per ricoprire l'assenza di Vlahovic

Spero che Ikonè vada in campo, mi aspetto anche un rischio da parte dell'allenatore, è passato un mese e mezzo da quando è arrivato, esattamente il tempo che passa dal ritiro estivo.

Non so se questo momento sia la fine delle ambizioni della Fiorentina in questa stagione. Se lo avessi venduto a giugno avresti preso 40 milioni, c'è un evidente danno da un punto di vista tecnico, ma se investi bene fai un salto di qualità. L'imprenditore deve fare impresa, Commisso ha messo tanti soldi per la squadra in questi anni.

Amrabat mi fa un po' paura, spero che abbia capito i movimenti in questi mesi, l'ultima volta che lo abbiamo visto è stato a Venezia tre mesi fa, Pulgar si era intristito, voleva andar via perchè non giocava. Mi aspetto qualcosa in più da Nico Gonzalez, spero anche che Ikonè giovedi entri e non esca più, deve darci quello che ci manca. E' evidente chi è arrivato non è pronto, che Italiano voleva Berardi lo sanno anche i sassi, è normale ma la società deve fare altri programmi. Berardi è il migliore di tutti, volevano 40 milioni, metti che lo avessi potuto comprare a 35 milioni, secondo me è meglio prendere Ikonè, è stato più facile anche per un discorso di step

L'involuzione di Castrovilli è evidente, non so quello che è successo e non conosco il ragazzo, a volte le situazioni le gestisci male, magari gli elogi gli hanno fatto perdere qualcosa, può essere che si sente arrivato dopo la vittoria dell'Europeo. A volte il suo ingresso è stato deleterio per la Fiorentina, vedi Empoli. Bisogna riconoscerlo, questo sarà uno dei temi dell'estate. Tra lui e Bonaventura adesso la differenza è come il giorno e la notte. Se Castrovilli da qui alla fine della stagione dimostra di essere questo qui l'interrogativo te lo devi porre, anche mandarlo in prestito.

Quarta non ha giocato sabato credo perchè è stato assente per via della nazionale, io faccio fatica a toglierlo da questa difesa, ha rapidità nel breve, va a chiudere i buchi che si vanno a creare. Callejon invece poteva servire all'inizio perchè sa tutto sui movimenti, ma adesso le alternative ci sono, da Sottil che è cresciuto tanto, ma dall'altra parte hai preso Ikonè"

BROVARONE SVELA RETROSCENA SU PULGAR AL GALATASARAY

https://www.labaroviola.com/brovarone-da-quello-che-mi-risulta-hanno-dovuto-convincere-pulgar-ad-accettare-il-galatasaray/164375/