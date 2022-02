Brovarone: “Da quello che mi risulta hanno dovuto convincere Pulgar ad accettare il Galatasaray”

L’intermediario di mercato fiorentino, Bernardo Brovarone, ha parlato a Radio Bruno anche della cessione in prestito di Pulgar al Galatasaray: “Pulgar ha chiesto la cessione perchè non giocava? Da quanto mi risulta hanno dovuto convincerlo ad accettare il Galatasaray, questa personalmente è stata una scelta che non mi è piaciuta per niente perchè Pulgar serviva qui e doveva stare altri 6 mesi a Firenze, sarebbe stato molto utile” conclude Brovarone.

NESSUNO TOCCHI CABRAL, HA BISOGNO DI TEMPO