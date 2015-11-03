Labaro Viola

Notizie Zapata Fiorentina

Da Torino: "Difesa imbarazzante, si parla di comprare un vice Biraghi ma nemmeno il titolare si vede in campo"

29 agosto 2025 18:12

Corriere dello Sport: "Il Torino osserva Kouamé e Nzola per gennaio, caccia al sostituto di Zapata"

14 ottobre 2024 09:20

Tegola per il Torino: stagione finita per Duvan Zapata. Confermata la lesione del crociato

07 ottobre 2024 14:15

L'Inter batte il Torino 3-2. Thuram cala il tris, per Zapata possibile lungo stop

05 ottobre 2024 23:00

La fortuna dell'Empoli è una buona notizia per la Fiorentina: il Torino prende 3 gol e perde

06 aprile 2024 22:55

Zapata, attacco a Gasperini dopo la doppietta: "Non mi è stato dato il valore che meritavo all'Atalanta"

05 dicembre 2023 12:29

Miglior risultato per la Fiorentina non ci poteva essere, Torino-Roma è 1-1. Viola avanti ad entrambe

24 settembre 2023 22:43

Nazione, Zapata, idea usato sicuro per la Fiorentina, viola sullo sfondo. Monza e Inter su di lui

07 agosto 2023 09:45

Nazione: "Zapata-Fiorentina l'idea non è tramontata. Ma Gasperini è il freno alla sua cessione"

28 luglio 2023 08:48

Nazione: "La Fiorentina offrirà 18 milioni+4 di bonus per Dia. Nzola e Zapata le alternative"

13 luglio 2023 08:26

Gazzetta, c'è la suggestione Zapata, non è più intoccabile per l'Atalanta. Concorrenza Monza

02 luglio 2023 08:07

Da Bergamo: "La Fiorentina vuole Duvan Zapata, si cerca attaccante con quelle caratteristiche"

26 giugno 2023 13:21

Nazione, Zapata torna di moda per la Fiorentina: questa volta il suo arrivo non è impossibile

25 giugno 2023 08:47

Rai Sport, spunta Zapata per l'attacco della Fiorentina: per Gasperini non è più incedibile

24 giugno 2023 08:50

Zapata allontana Fiorentina dal suo futuro: "Parlano di altre squadre, io non so nulla. Rimango all'Atalanta"

15 marzo 2023 18:24

Da Torino, Zapata lascerà Atalanta a fine stagione: sfida a due tra Fiorentina e Torino per l'attaccante

18 febbraio 2023 19:41

Vitale: "Atalanta chiede 20 milioni per Zapata. Società senza idee. Brekalo non aggiunge nulla"

30 gennaio 2023 13:47

La Nazione conferma: "La Fiorentina può prendere Zapata, Atalanta aperta al dialogo per cessione"

29 gennaio 2023 09:34

La Nazione scrive: "Fiorentina può prendere Zapata in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni"

28 gennaio 2023 08:52

Nazione, idea Zapata per la Fiorentina ma l'Atalanta lo cede solo a titolo definitivo per 15 milioni

27 gennaio 2023 09:38

Tuttosport, idea Zapata per la Fiorentina, l’Atalanta potrebbe cederlo. Concorrenza inglese 

26 gennaio 2023 09:49

Ennesimo episodio di razzismo a Bergamo. Non riconoscono Zapata, negato accesso: "Non è posto per te"

20 ottobre 2022 19:58

Atalanta, si ferma Zappacosta in amichevole! Zapata ancora out, ok Scalvini e Koopmeiners

29 settembre 2022 19:33

Tosto: ''Perde molto di più la Fiorentina senza Vlahovic rispetto all'Atalanta senza Zapata''

10 febbraio 2022 16:55

Da Bergamo, Gasperini in emergenza in attacco. E' senza bomber e potrebbe giocare con falso nueve

08 febbraio 2022 14:25

Atalanta in emergenza: Gasperini studia la formazione, Muriel è ko, Zapata in dubbio

09 settembre 2021 09:26

Muriel e Zapata sono ko per la sfida contro la Fiorentina. Rischia il forfait anche Piccoli

08 settembre 2021 09:34

Corriere della Sera, per Muriel si allontana la Fiorentina. Zapata tenta il recupero in extremis

06 settembre 2021 12:14

CorSera, l'Atalanta ha molti giocatori infortunati ma Zapata...

05 settembre 2021 19:38

Tuttosport, Zapata-Muriel ancora a parte. Gasperini pensa a Piccoli o Ilicic falso nove per la Fiorentina

03 settembre 2021 15:12

Al 40' l'Atalanta raddoppia contro la Fiorentina. Zapata firma la sua doppietta

11 aprile 2021 21:29

Al 13' Atalanta in vantaggio contro la Fiorentina al Franchi. Gol di Zapata alla prima occasione

11 aprile 2021 21:03

Brovarone: "Se fossi nella Fiorentina farei una pazzia per Zapata e magari aggiungerei Orsolini"

19 luglio 2020 22:42

Moviola Gazzetta, manca il rosso a Zapata, Mariani lo grazia. E non giudica da rosso Castrovilli

09 febbraio 2020 13:08

Zapata: "Abbiamo dominato anche nel primo tempo, sto facendo fatica ma lavoro per essere al top"

08 febbraio 2020 17:51

Zapata pareggia i conti ad inizio ripresa: 1-1, nella circostanza super Dragowski non basta

08 febbraio 2020 16:54

Zapata simula in area ma Mariani lascia correre, sarebbe stato espulso

08 febbraio 2020 16:28

Pezzella: "Pensavamo di poterla vincere ma così non è stato. Zapata? Sono stato ammonito subito"

23 settembre 2019 10:43

Gol del Genoa 10' del primo tempo. Segna Zapata su calcio d'angolo

01 settembre 2019 21:46

Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match

22 aprile 2019 22:01

Galbiati: "Diawara è perfetto per la Fiorentina. Attaccante? Ecco perché serviva Zapata, non Muriel.."

02 gennaio 2019 22:28

Graziani: "L'attacco è l'unico problema. Avessimo preso Zapata o Pavoletti avremmo risolto. Su Simeone.."

13 novembre 2018 18:48

Da Genova: buona notizie per la Samp, si svuota l'infermeria. Zapata e Strinic ok per la Fiorentina...

16 gennaio 2018 15:46

Tuttosport: Belotti stenta e i tifosi del Toro rimpiangono Simeone e Zapata, sfumati in estate

22 novembre 2017 13:23

La Sampdoria di Pradè umilia il Milan di Montella e Kalinic. A Marassi è 2-0

24 settembre 2017 14:44

Sfuma ufficialmente Strinic, va alla Sampdoria con Duvan Zapata per 22 milioni di euro complessivi

30 agosto 2017 23:38

E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola

26 agosto 2017 15:56

Ag.Zapata: "Nessun contatto diretto con la Fiorentina. Sampdoria? Sarebbe bello..."

11 agosto 2017 19:01

CdS: Fiorentina, è l'ora del 9. Nel mirino Zapata, Nestorovski e Simeone

31 luglio 2017 12:23

Sarri esclude Zapata dall'Audi Cup: l'addio è nell'aria, mentre la Fiorentina...

30 luglio 2017 23:21

Il Mattino: in programma un incontro tra Fiorentina e Napoli, l'obiettivo è Zapata

28 luglio 2017 12:17

Il Mattino, Viola in vantaggio per Zapata. Tra 12 mesi Chiesa potrebbe essere del Napoli..

27 luglio 2017 10:02

Corriere dello Sport, Simeone o Zapata per il post-Kalinic, continua il pressing per Eysseric del Nizza...

19 luglio 2017 10:29

Tuttosport, il Torino aveva un accordo con Duvan Zapata ma la Fiorentina si è inserita e adesso può prenderlo

16 luglio 2017 12:18

Inter accolta a Firenze da cori "Zapata, Zapata". Erano tutti tifosi milanisti

22 aprile 2017 16:58

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