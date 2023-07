Gazzetta, c’è la suggestione Zapata, non è più intoccabile per l’Atalanta. Concorrenza Monza

Scrive La Gazzetta dello Sport, il mercato della Fiorentina è fermo anche se i rinforzi arriveranno in tutti i reparti, a partire dal ruolo di centravanti. I dirigenti viola reputano quella di Cabral e Jovic una buona stagione, ma uno dei due potrebbe partire. Nzola Italiano lo conosce bene, Dia viene reputato molto forte. La suggestione? Resta Duvan Zapata, un profilo diverso per età ma anche per numero di gol. Il colombiano anche se reduce da una maledetta stagione sta benissimo all’Atalanta ma non è più incedibile, occhio però al Monza.

