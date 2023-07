Cm.com rivela: “Trattativa in corso per Nzola tra la Fiorentina e lo Spezia. Anche la Roma sul giocatore”

Palla in gioco: dopo tanti mesi di interessi e di voci, la Fiorentina ha avviato i discorsi per Mbala Nzola, attaccante franco-angolano che nonostante i 13 gol in stagione non è riuscito a trascinare lo Spezia verso la salvezza. Adesso, invece, è logico che il classe 1996 cerchi una nuova sistemazione nel campionato italiano.

Anche la Roma è in cerca di un attaccante visto l’infortunio di Abraham, ma la Fiorentina si muove con più decisione data la profonda conoscenza tra Nzola e il tecnico Vincenzo Italiano, che lo ha allenato non solo allo Spezia, ma anche prima al Trapani dal 2018.

La terza riunione tra i due è resa possibile, oltre che dalla retrocessione dei liguri, anche dal rinnovo triennale firmato poco tempo fa a condizione di essere poi ceduto a un prezzo non infimo, ma abbordabile. A quel che risulta, Nzola vorrebbe lasciare lo Spezia solo per fare un significativo passo avanti nella propria carriera: non vuole più lottare per la salvezza, dunque soluzioni come la Salernitana, interessata in caso di addio a Dia, non sarebbero contemplate. La Fiorentina, specie nel caso in cui venisse ammessa in Conference League al posto della Juventus, sarebbe l’ideale. Lo riporta Calciomercato.com