Pezzella: "Pensavamo di poterla vincere ma così non è stato. Zapata? Sono stato ammonito subito"

Queste le parole rilasciate in zona mista dal capitano viola German Pezzella dopo il 2-2 contro l'Atalanta: "Ci dispiace perdere 2 punti e non centrare la prima vittoria. Il goal è arrivato da palla i...

Queste le parole rilasciate in zona mista dal capitano viola German Pezzella dopo il 2-2 contro l'Atalanta: "Ci dispiace perdere 2 punti e non centrare la prima vittoria. Il goal è arrivato da palla inattiva, la partita è stata preparata bene in settimana. Vogliamo ripartire e vincere, quando non si vince nulla è semplice. La prestazione è stata buona, fino al goal di Ilicic non avevano mai calciato in porta. Il 2-0 a casa loro era un buon risultato ma dopo si sono buttati tutti in attacco e non ci siamo più riusciti a tenerlo. In questo inizio di campionato abbiamo affrontato le squadre più forti dello scorso campionato ma oggi pensavamo di poterla vincere, evidentemente così non basta perchè i punti non sono arrivati. Zapata non è un calciatore facilmente marcabile ma sono stato ammonito dopo 30 secondi".