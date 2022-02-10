Tosto: ''Perde molto di più la Fiorentina senza Vlahovic rispetto all'Atalanta senza Zapata''

Vittorio Tosto parla dell'avvicinamento al match contro l'Atalanta, commentando le due grandi defezioni delle due squadre.

Vittorio Tosto, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva commentando l'avvicinamento al match dei viola contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

"Se manca più Vlahovic o Zapata? Il primo, senza ombra di dubbio. E' il vero cannoniere del campionato, in percentuale incideva di più il serbo. Abbiamo visto tutti la Fiorentina nella sua prima uscita senza Vlahovic, non è stata praticamente mai pericolosa sotto porta. E adesso? Italiano è bravo nel modellare in base alle esigenze l'atteggiamento della squadra, da questo punto di vista è una garanzia. La fase di non possesso sarà molto importante. Non credo che Piatek e Cabral possano sopperire subito, ci vuole tempo anche se mi dicono che questo Cabral sia fortissimo".

AVEVANO DASPO MA VANNO LO STESSO ALLO STADIO FRANCHI. QUESTURA LI SORPRENDE E AGGRAVA POSIZIONE

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