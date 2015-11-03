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Notizie Tosto Fiorentina

Tosto sicuro: "La Fiorentina ha il potenziale e i giocatori per arrivare quarta in classifica"

14 marzo 2025 14:37

Tosto: "Prima di Italiano la Fiorentina ad aprile andava al mare in Versilia, oggi gioca per 2 finali"

20 aprile 2024 17:04

Tosto: "Biraghi sbaglia i cross perchè arriva stanco. Diventerà un grandissimo difensore centrale"

20 marzo 2023 15:11

"Torreira mostri riconoscenza alla Fiorentina: situazione che va risolta assolutamente"

25 maggio 2022 23:01

Tosto: ''Perde molto di più la Fiorentina senza Vlahovic rispetto all'Atalanta senza Zapata''

10 febbraio 2022 16:55

Tosto: "Sottil? Può diventare il nuovo Chiesa. Vlahovic? Rinnoverà. Deve restare altri due anni"

08 settembre 2021 20:16

Tosto: "Gattuso non è secondo a nessuno: è come Guardiola e Klopp. La Fiorentina ne ha bisogno"

17 maggio 2021 22:08

Tosto: "La Fiorentina andrà a Genova per il pareggio, sarebbe un ottimo risultato in ottica salvezza"

01 aprile 2021 21:41

Tosto: "Vedrei bene un ritorno di Pioli alla Fiorentina o Spalletti. De Rossi? Idea bizzarra ma che ci sta"

07 luglio 2020 18:08

Tosto: "Commisso spende tanto perché vuole una grande viola l'anno prossimo. Montella? Non era gradito alla piazza"

10 febbraio 2020 16:20

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