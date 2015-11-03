Notizie Tosto Fiorentina

Tosto sicuro: "La Fiorentina ha il potenziale e i giocatori per arrivare quarta in classifica"
14 marzo 2025 14:37
Tosto: "Prima di Italiano la Fiorentina ad aprile andava al mare in Versilia, oggi gioca per 2 finali"
20 aprile 2024 17:04
Tosto: "Biraghi sbaglia i cross perchè arriva stanco. Diventerà un grandissimo difensore centrale"
20 marzo 2023 15:11
"Torreira mostri riconoscenza alla Fiorentina: situazione che va risolta assolutamente"
25 maggio 2022 23:01
Tosto: ''Perde molto di più la Fiorentina senza Vlahovic rispetto all'Atalanta senza Zapata''
10 febbraio 2022 16:55
Tosto: "Sottil? Può diventare il nuovo Chiesa. Vlahovic? Rinnoverà. Deve restare altri due anni"
08 settembre 2021 20:16
Tosto: "Gattuso non è secondo a nessuno: è come Guardiola e Klopp. La Fiorentina ne ha bisogno"
17 maggio 2021 22:08
Tosto: "La Fiorentina andrà a Genova per il pareggio, sarebbe un ottimo risultato in ottica salvezza"
01 aprile 2021 21:41
Tosto: "Vedrei bene un ritorno di Pioli alla Fiorentina o Spalletti. De Rossi? Idea bizzarra ma che ci sta"
07 luglio 2020 18:08
Tosto: "Commisso spende tanto perché vuole una grande viola l'anno prossimo. Montella? Non era gradito alla piazza"
10 febbraio 2020 16:20
Archivio