Tosto: "Gattuso non è secondo a nessuno: è come Guardiola e Klopp. La Fiorentina ne ha bisogno"

Le parole di Vittorio Tosto ai microfoni di Pentasport, trasmissione di Radio Bruno

Vittorio Tosto, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare i temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

PROBLEMI DURANTE LA STAGIONE "Innanzitutto mancano i risultati. Si aspettavano tutti una Fiorentina diversa, che competesse con le prime dieci. Alla fine è arrivata una salvezza deludente, le cause sono da ricercare in fattori molteplici. Ora non si devono commettere gli stessi errori in futuro. Se la strada intrapresa non è quella programmata, allora bisognerebbe cambiare completamente; andrebbe capito se il presidente è soddisfatto oppure no di certe dinamiche".

GATTUSO "Sta diventando un top, sono 5 anni che cresce come professionista e come risultati. A differenza di Pirlo, ha un bagaglio che gli ha permesso di fare tesoro di certi errori. La Fiorentina con lui farebbe un gran colpo. Magari lui è unico: ogni allenatore ha delle caratteristiche peculiari, ma Rino Gattuso è un tecnico che non è secondo a nessuno, paragonabile a uno Zidane, a un Conte, a un Guardiola, a un Klopp. Sa trasmettere ogni giorno quel che serve per andare a ottenere il risultato con determinazione e rispetto dei valori di questo sport. Adesso cominciano tutti a rendersi conto di Gattuso, non solo in Italia. Non farebbe bene solo alla Fiorentina. In questo momento, con un allenatore che entra nei dettagli come Gattuso, a Firenze ci sarebbe bisogno di uno così. Con lui non esiste che non remino tutti nella stessa direzione".

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