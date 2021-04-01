Tosto: "La Fiorentina andrà a Genova per il pareggio, sarebbe un ottimo risultato in ottica salvezza"

Vittorio Tosto, dirigente sportivo ed ex difensore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in vista della trasferta di Genova

Vittorio Tosto, ex difensore della Fiorentina ed attualmente dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della situazione dei viola e del prossimo impegno contro il Genoa in programma Sabato 3 Aprile ore 15.00. Ecco le sue parole:

"Firenze è una piazza che ha grande potenzialità, anche se negli ultimi anni sta facendo male. Un po' come il Genoa, questa partita negli ultimi anni purtroppo sta diventando uno scontro salvezza. Sono due club storici ma devono migliorare nella programmazione in vista delle prossime stagioni".

IACHINI "Lo conosco molto bene, il suo credo e la mentalità che impone ai giocatori. La priorità delle sue squadre è quella di non subire reti e cercare di arginare gli avversari chiudendo gli spazi. I viola andranno a Genova timorosi, cercheranno di non perdere. Penso che il pari possa essere un risultato positivo in ottica salvezza".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/bucchioni-dimissioni-prandelli-non-sono-sorpreso-callejon-stara-fuori-anche-con-iachini/135252/