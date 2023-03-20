Tosto: "Biraghi sbaglia i cross perchè arriva stanco. Diventerà un grandissimo difensore centrale"

Vittorio Tosto ha parlato del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, non autore di grandi prestazioni ultimamente

Vittorio Tosco, ex terzino sinistro di serie A, ha parlato a Radio Bruno della situazione in cas Fiorentina, queste le sue parole:

"Cabral mi sembra Nzola per caratteristiche, credo che lui possa fare qualcosa di importante nel finale di stagione, vuol dire che il lavoro paga. Biraghi? Credo che a Firenze non si debba mettere in discussione Biraghi secondo quelli che sono i miei concetti di calcio, è un professionista serio, è il capitano della Fiorentina e non gli è stata regalata la fascia, se l'è conquistata la fascia, ha un calcio pulito ed ha grandi capacità tecniche. Commette degli errori perchè credo che abbia deficit sotto il punto di vista atletico, quello è un ruolo che si sviluppa in ampiezza, devi essere un podista, devi essere corridore, deve avere una gamba importante.

Lui è bravo nel breve, è un giocatore tecnico, tattico, spesso arriva al cross perchè stanco e poco lucido, ecco perchè sbaglio. Io non lo metto in discussione, non lo applaudo talvolta perchè gli errori ci sono ma credo che in futuro diventerà un grande difensore centrale, credo che gli ultimi anni di carriera giocherà in quella posizione, io lo metterei in quel ruolo già adesso. Soprattutto braccetto in una difesa a 3"

GATTUSO PARLA DI AMRABAT

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