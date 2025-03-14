Tosto sicuro: "La Fiorentina ha il potenziale e i giocatori per arrivare quarta in classifica"

Il giorno dopo la vittoria contro il Panathinaikos e 2 giorni alla sfida contro la Juventus. L'opinione di Vittorio Tosto

Vittorio Tosto, ex giocatore tra le tanti, anche della Fiorentina, ha parlato della squadra viola a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Oggi la Fiorentina ha gli stessi punti dell’anno scorso, ma con qualcosa in più: una qualificazione importante e giocatori di talento in forte crescita. Questa è un’occasione d’oro per rendere grande la Fiorentina, e se Palladino saprà coglierla, potrebbe superare i 60 punti, piazzarsi tra il quarto e il sesto posto e magari portare a casa un trofeo. La Juventus, al momento, non ha il potenziale per lottare per lo scudetto, mentre la Fiorentina ha tutte le carte in regola per puntare al quarto posto grazie a una forza diversa. La squadra ha inserito giocatori che stanno bene fisicamente e che possono dare ancora molto. La Juventus non sembra in grado di cambiare passo, mentre la Fiorentina sì."