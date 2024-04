Tosto: “Prima di Italiano la Fiorentina ad aprile andava al mare in Versilia, oggi gioca per 2 finali”

Vittorio Tosto, ex giocatore anche della Fiorentina negli anni 90, ha parlato a Radio Bruno del momento della squadra viola, queste le sue parole:

“Bisogna chiarire da dove vengono le critiche alla Fiorentina, i giudizi oggi cambiano velocemente dopo 2 partite, il percorso della Fiorentina è in crescita da quando c’è Italiano che sta gestendo, anche grazie alla proprietà, un ciclo virtuoso. Nel complesso bisogna pensarci bene prima di criticarla, ci si sta avvicinando ad un altro finale di stagione in cui ci si gioca tanto. Bisogna ammettere che negli anni passati a volte ad aprile si andava già in Versilia a farsi i bagni, oggi c’è la consapevolezza di accedere sia in finale di Coppa Italia che in finale di Conference League. Secondo me il triennio di Italiano si chiuderà con un trofeo, fate gli scongiuri, ma dopo il lavoro che ha fatto è quello che merita.

Siamo nel rush finale di questa maratona, adesso conta anche l’aspetto fisico e mentale. Si può ambire a migliorare ulteriormente la classifica e puntare anche al sesto posto ma ci vuole uno sforzo fisico ancora maggiore, alla fine non conta avere qualche punto in più o in meno in campionato. Bisogna puntare agli obiettivi che bisogna portare a casa, fare risultato a Bergamo contro questa Atalanta sarebbe troppo importante, in campionato farei giocare i giovani, la Fiorentina può davvero andare in 2 finali. Mi aspetto che sia Belotti a risolvere la partita di Bergamo, lo conosciamo tutti il suo percorso, la valutazione finale va fatta alla fine, se Belotti decidesse una semifinale di Coppa Italia o la finale è normale che cambierebbe tutta la sua valutazione. Cambierebbe la sua stagione e quella di tutta la società.

