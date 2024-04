Amrabat è stato offerto a Milan e Juventus. Lo United non ne vuole sapere di riscattarlo

Come ormai noto da tempo, Amrabat tornerà alla Fiorentina a fine stagione dopo che si era trasferito al Manchester United con la formula del prestito oneroso di 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il centrocampista marocchino tornerà dunque ad essere un giocatore viola ma non è chiaro ancora se resterà o meno in maglia viola. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, intermediari hanno offerto Amrabat a Milan e Juventus che possono essere interessati al suo acquisto.

#ManchesterUnited won’t trigger the option to buy (€20M + 5M as bonuses) from #Fiorentina for Sofyan #Amrabat, who has been offered to #ACMilan and #Juventus by an intermediary. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2024