Il Toro passeggia sul Milan e sogna, ma la Fiorentina resta vicina al traguardo europeo

Il Torino ha battuto 3-1 il Milan nella 37a giornata di Serie A, mantenendo viva una speranza di qualificazione alla prossima Conference League. All’Olimpico Grande Torino contro la formazione di Pioli già certa del secondo posto, i granata hanno sbloccato il match al 26′ con un’incornata di Zapata, bissata prima dell’intervallo dall’inserimento di Ilic. Pochi secondi dopo il rientro dall’intervallo, Ricardo Rodriguez ha realizzato il suo primo gol in quattro anni di Toro infilando l’incrocio dei pali. Per il Milan, dopo una traversa di Pulisic, solo un gol su rigore di Bennacer al 55′. Con questo successo i granata si portano al nono posto ad un solo punto dalla Fiorentina seppur con una sola gara da giocare contro le due dei viola. La Fiorentina resta quindi favorita per conquistare quello che, in attesa di vedere quel che accadrà nelle finali di Dublino ed Atene, resta l’ultimo posto valido per l’Europa. Ma vediamo nel dettaglio le possibili combinazioni che consentirebbero alla squadra di Vincenzo Italiano di qualificarsi:

La Fiorentina è in Europa:

se conquista almeno due punti nelle prossime due gare

se conquista almeno un punto nelle prossime due gare e il Torino non vince a Bergamo

se Torino e Napoli non vincono l’ultima partita

