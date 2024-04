Boom di richieste per Atalanta-Fiorentina, tifosi viola all’assalto, ma ci sono solo 500 biglietti

Sono tantissime le richieste per il settore ospiti di Atalanta-Fiorentina, partita che vale per il ritorno della semifinale di Coppa Italia e che dunque mette in palio la finale della competizione. A causa dei lavori allo stadio di Bergamo, il settore ospiti è a capienza ridotta e ci sono solo 500 biglietti a disposizione per i tifosi viola. Biglietti che saranno divisi tra le varie associazioni dei tifosi e i gruppi organizzati. Questo numero parecchio limitato sta provocando diversi disagi perchè le richieste che stanno arrivando sono tantissime e solo una piccola parte potrà avere il prezioso tagliando. Infatti sono tanti coloro che rimarranno esclusi, anche chi c’è praticamente sempre. Un vero peccato. Sarebbe stato un vero e proprio esodo a tinte viola.

AMRABAT OFFERTO A MILAN E JUVENTUS