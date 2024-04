Il Bologna pronto a follie per portare Italiano in panchina. Sartori lo vuole per aprire un ciclo vincente

Thiago Motta ha deciso ormai da tempo di lasciare il Bologna a fine stagione nonostante le due grandi annate, il tecnico italo-brasiliano ha un accordo con la Juventus ormai da tempo e in casa rossoblù sono alla ricerca di un nuovo allenatore per proseguire al meglio il nuovo percorso targato Sartori, il direttore sportivo autore del miracolo Atalanta che adesso vuole ripetersi in Emilia. Uno dei preferiti era Vanoli, ex giocatore della Fiorentina all’inizio del millennio e adesso tecnico del Venezia in serie B. Sotto le due torri però il clamoroso traguardo Champions ormai vicinissimo ha fatto cambiare obiettivo e adesso il nome di Vincenzo Italiano è diventato l’obiettivo numero uno per la panchina. L’allenatore della Fiorentina viene considerato perfetto per aprire un ciclo vincente come quello di Gasperini all’Atalanta. Resta da capire quale sarà la scelta finale di Italiano che per ora è concentrato solo sul finale di stagione della squadra gigliata.

