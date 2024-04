I 3 Primavera a Salerno: Sene centravanti, Caprini esterno ma gioca anche attaccante, Biagetti difensore

Tantissime novità tra i convocati di mister Vincenzo Italiano in vista della sfida tra Fiorentina e Salernitana, considerate le assenze importanti e numerose (Beltran, Bonaventura, Belotti, Nico e Nzola) il tecnico gigliato ha deciso di convocare anche diversi primavera. Infatti a disposizione per la sfida di domani ci saranno anche Sene, Caprini e Biagetti prelevati direttamente dalla rosa di mister Galloppa. Sene, classe 2004, è un attaccante centrale dal fisico imponente che quest’anno ha messo a referto 31 presenze, 12 reti e 4 assist in tutte le competizioni, nelle ultime partite è stato schierato anche come esterno. Biagetti anche lui classe 2004 è un difensore centrale ed è il capitano della formazione primavera viola. Caprini è il più giovane dei tre essendo un 2006, quest’anno ha giocato prevalentemente come esterno offensivo ma in realtà nasce come punta centrale, in tutte le competizioni con la primavera ha messo a referto 11 goal e 6 assist in 31 presenze ed è già nel giro della nazionale italiana U18. Domani per loro potrebbe esserci l’esordio tra i professionisti e ci auguriamo che questa convocazione sia la prima tappa di una luminosa carriera in viola

I CONVOCATI DI MISTER ITALIANO