Il doppio ex di Samp e Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato a Radio Sportiva della prossima sfida – a questo punto in ottica salvezza – tra blucerchiati e viola. “Iachini sta facendo bene, malgrado gli ultimi risultati. Montella invece non era gradito alla piazza. Commisso? Sta investendo molto adesso perché vuole avere una squadra competitiva da subito nella prossima stagione, una formazione che possa coltivare ambizioni europee. Acquisti come quello di Amrabat lo confermano”.