Avevano il Daspo ma vanno lo stesso allo stadio Franchi, questura li sorprende e aggrava posizione

Erano già stati raggiunti da un provvedimento restrittivo da parte della questura di Firenze, eppure due tifosi della Fiorentina, precisamente un empolese di 29 anni ed un fiorentino di 25, sono stati sorpresi dalla Digos del capoluogo toscano lungo il percorso di avvicinamento all’Artemio Franchi, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Fiorentina e Lazio. Alla luce di ciò, per quanto riportato da La Nazione, il questore Auriemma ha deciso di aggravare la loro posizione, comminando un nuovo provvedimento per il divieto di accesso alle manifestazioni sportive pari a 8 anni per il primo e 5 per il secondo tifoso della viola.

