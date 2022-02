Sabatini senza spiegazione: “Italiano non prepara gli schemi alla Nasa, perchè Ikonè non gioca?”

Sandro Sabatini, giornalista e opinionista di Sport Mediaset, ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

“La Fiorentina non è nel suo miglior momento perchè il proprio centravanti lo ha venduto ma anche l’Atalanta non ce l’ha perchè infortunato. Nel calcio non ci sono regole fisse ma tante variabili, tu dimentichi l’ex fidanzata che ti ha lasciato se ne trovi un’altra bella uguale. Italiano pensa che ne verrà fuori come sempre. Ikonè non so se sia bravo, non è che Italiano gli allenamenti li prepara alla Nasa, sempre di calcio si tratta. Ci possono essere tutti gli schemi possibili e immaginabili, ma è arrivato a fine dicembre, mi aspettavo un inserimento un pochino più rapido. Qualsiasi mago della panchina deve valorizzare i giocatori che ha a disposizione, è bellissimo pensare che Sarri e Italiano sono grandi maestri, ma tutto questo sembra un po’ strano. Vedete Inter-Roma, la differenza l’ha fatta il centravanti che una squadra ha e l’altra no” conclude Sabatini.

