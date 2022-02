Piatek: “Voglio diventare il titolare. Abitare a Firenze è incredibile, onorato di giocare nel club di Bati”

L’attaccante della Fiorentina Piatek ha parlato a lungo nel podcast Que Golazo:

Come mai hai deciso di tornare in Italia?

“Essere tornato in Italia per me è un’ottima scelta. Con le maglie di Genoa e Milan ho fatto molto bene. Adesso penso solo alla Fiorentina, qua voglio mettere in mostra le mie caratteristiche migliori”.

Accoglienza ricevuta a Firenze?

“E’ stata positiva, soprattutto da parte di quei giocatori come Bonaventura e Torreira che già conoscevo, oltre al mio connazionale Dragowski”.

Come ti stai trovando nella città di Firenze?

“Abitare a Firenze è incredibile, non ho avuto ancora molto tempo per visitarla ma con la mia famiglia ho già visto alcuni luoghi meravigliosi. Per me è un onore essere in un club così importante: qui ha giocato un certo Gabriel Omar Batistuta”.

Come mai sei soprannominato El Pistolero?

“Al mio arrivo in Italia al Genoa, tutti cominciarono a chiamarmi ‘bomber’ e io ho associato quel termine alle pistole. Da quel momento ho cominciato ad esultare così e i tifosi sono impazziti”.

Partita contro l’Atalanta?

“In Coppa Italia giocheremo contro un avversario molto forte (l’Atalanta, ndr), la nostra speranza è di vincere e passare il turno”.

SIMEONE CRITICA VLAHOVIC