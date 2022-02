Simeone critica Vlahovic: “E’ fin troppo ossessivo nel voler migliorare, mi sembra esagerato”

In un’intervista al quotidiano spagnolo AS ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina, ora in forza al Verona Giovanni Simeone: “Vlahovic? Gli piace imparare molto, è un ragazzo molto ossessivo nel voler migliorare, troppo ossessivo. Quando l’ho incontrato mi è sembrato che fosse esagerato. Non mi ha sorpreso perché lo conosco. Gestisce molto bene il suo corpo, prima non lo faceva molto, è sempre stato grande come corporatura e in due anni ha migliorato il fisico. Ha fatto cose che lo hanno portato dove è ora. È giovane, sicuramente potrà andare oltre”.

