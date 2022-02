Troppi rossi presi in stagione, 7 in 23 gare giocate: Italiano dice basta alle ingenuità

Domani in Coppa Italia Dragowski sarà squalificato e il lunedì successivo in campionato la stessa sorte toccherà a Torreira e Bonaventura in trasferta con lo Spezia. E il problema è evidente: il centrocampo sarà in gran parte da rifare. Il rosso per la Fiorentina sta diventando un incubo: in serie A per ben 7 volte su 23 gare è stato espulso un giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PIATEK È LO SPECIALISTA DI COPPA ITALIA. L’ATALANTA È LA SUA VITTIMA PREFERITA, VUOLE ESSERE TITOLARE