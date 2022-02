Piatek è lo specialista di Coppa Italia. L’Atalanta è la sua vittima preferita, vuole essere titolare

Piatek, a Bergamo contro l’Atalanta è la sua grande occasione per tornare protagonista, dopo essere soltanto subentrato in campionato con la Lazio al Franchi sabato scorso. Vlahovic è il passato, Cabral sicuramente il futuro, ma Piatek può essere il presente. Contro l’Atalanta in carriera Piatek ha già segnato tre volte in due partite di Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, VIVIANO TREMA PER IL FREDDO DURANTE UNA PARTITA IN TURCHIA, IL VIDEO FA IL GIRO DEL MONDO