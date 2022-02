Viviano trema per il freddo durante una partita in Turchia, il video fa il giro del mondo

Serata rigida a Istanbul dove nonostante la pioggia e un vento freddo è andata in scena la sfida fra Karagumruk e Konyaspor. Uno scenario certamente non facile per i ventidue in campo, in particolar modo per i portieri e ancor di più considerando che l’incontro è terminato dopo i tempi supplementari. E infatti quando le telecamere verso il 111′, a gioco fermo, hanno indugiato su Emiliano Viviano, si è notato come tremasse vistosamente. L’ex Bologna si consolerà con la vittoria per 5-4 dei suoi, trascinati da un Fabio Borini autore di una doppietta. Lo riporta TMW

🌧☔V. F Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano’nun soğuktan titrediği anlar. Zorlu hava koşullarında müthiş mücadele gösteren iki takımı da tebrik ediyoruz. 🙏 pic.twitter.com/AnjyElTIND — A Spor (@aspor) February 8, 2022

