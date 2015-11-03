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Notizie Karagumruk Fiorentina

Saponara flop a Verona, già finita la sua avventura. L'ex Fiorentina giocherà in Turchia

28 gennaio 2024 18:27

Viviano difende i pali del suo Karagumruk con la fascia di Astori: "DA 13 sempre con noi!"

05 giugno 2023 16:33

Dalla Turchia, ritorno di fiamma per Emre Mor. Sondaggio della Fiorentina per l'esterno turco

13 giugno 2022 19:03

Viviano carica: "Sarei voluto essere in Curva Fiesole, avrei avuto meno pressioni rispetto al campo"

21 maggio 2022 14:51

Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola

11 maggio 2022 19:08

Viviano trema per il freddo durante una partita in Turchia, il video fa il giro del mondo

09 febbraio 2022 00:03

La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk

11 settembre 2021 20:21

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