Notizie Karagumruk Fiorentina

Saponara flop a Verona, già finita la sua avventura. L'ex Fiorentina giocherà in Turchia
28 gennaio 2024 18:27
Viviano difende i pali del suo Karagumruk con la fascia di Astori: "DA 13 sempre con noi!"
05 giugno 2023 16:33
Dalla Turchia, ritorno di fiamma per Emre Mor. Sondaggio della Fiorentina per l'esterno turco
13 giugno 2022 19:03
Viviano carica: "Sarei voluto essere in Curva Fiesole, avrei avuto meno pressioni rispetto al campo"
21 maggio 2022 14:51
Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola
11 maggio 2022 19:08
Viviano trema per il freddo durante una partita in Turchia, il video fa il giro del mondo
09 febbraio 2022 00:03
La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk
11 settembre 2021 20:21
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