Viviano difende i pali del suo Karagumruk con la fascia di Astori: “DA 13 sempre con noi!”

“DA 13 sempre con noi! Di Firenze vanto e gloria…sempre!!!”.

Questa le parole di Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e tifosissimo Viola, che è sceso in campo nell’ultima sfida del campionato turco tra Konyaspor e Fatih Karagumruk con la fascia da capitano celebrativa in ricordo di Davide Astori.

Di seguito la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram da Viviano:

