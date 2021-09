La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk

L’avventura di Vincenzo Montella in Turchia alla guida del Demirspor, squadra in cui gioca anche Mario Balotelli, è partita con il piede sbagliato. Infatti la squadra dell’ex allenatore della Fiorentina ha perso 4-0 contro il Karagumruk con i gol delle vecchie conoscenze del calcio italiano Karamoh, Erkin, Zukanovic e Bertolacci. Il numero uno del Karagumruk è il fiorentino Emiliano Viviano. I quattro gol subiti sono arrivati due nel primo tempo e due nel secondo. Insomma, esordio da dimenticare per Montella.

