Notizie Demirspor Fiorentina

Montella: "Italiano mi piace tanto, normali certe difficoltà giocando ogni 3 giorni. Capisco la delusione"
21 febbraio 2023 18:26
Terribile terremoto in Turchia, Montella racconta: "Crollati palazzi, l'albergo dove vivo ha preso fuoco"
06 febbraio 2023 15:40
Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia
30 agosto 2022 21:34
Montella vuole picchiare Balotelli dopo la partita, rissa sfiorata al fischio finale. Il video della lite
28 agosto 2022 00:55
Dalla Turchia, la Fiorentina chiama Montella, chiesto il parere su Yunus Akgün, esterno classe 2000
28 maggio 2022 15:14
Montella: "Ho pagato per colpe non mie. Più facile mandar via l'allenatore che risolvere problemi"
14 dicembre 2021 17:59
Montella: "Mi trovo bene in Turchia, il presidente mi ha dato la sua barca per due giorni"
06 dicembre 2021 12:05
La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk
11 settembre 2021 20:21
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