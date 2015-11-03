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Notizie Demirspor Fiorentina

Montella: "Italiano mi piace tanto, normali certe difficoltà giocando ogni 3 giorni. Capisco la delusione"

21 febbraio 2023 18:26

Terribile terremoto in Turchia, Montella racconta: "Crollati palazzi, l'albergo dove vivo ha preso fuoco"

06 febbraio 2023 15:40

Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia

30 agosto 2022 21:34

Montella vuole picchiare Balotelli dopo la partita, rissa sfiorata al fischio finale. Il video della lite

28 agosto 2022 00:55

Dalla Turchia, la Fiorentina chiama Montella, chiesto il parere su Yunus Akgün, esterno classe 2000

28 maggio 2022 15:14

Montella: "Ho pagato per colpe non mie. Più facile mandar via l'allenatore che risolvere problemi"

14 dicembre 2021 17:59

Montella: "Mi trovo bene in Turchia, il presidente mi ha dato la sua barca per due giorni"

06 dicembre 2021 12:05

La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk

11 settembre 2021 20:21

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