Dalla Turchia, la Fiorentina chiama Montella, chiesto il parere su Yunus Akgün, esterno classe 2000

Secondo quanto riportato dal sito turco Fanatik, la Fiorentina sarebbe interessata a Yunus Akgün, esterno turco classe 2000 che quest’anno è stato allenato da Vincenzo Montella nel Demirspor collezionando 9 gol e 17 assist, il calciatore però è di proprietà del Galatasaray, questo il tweet e la notizia dei media turchi:

“Alcune squadre italiane hanno ricevuto un parere da Vincenzo Montella per Yunus Akgün, che è stato inviato in prestito all’Adana Demirspor dal Galatasaray e ha avuto un anno positivo in questa stagione. Oltre alla Lazio, anche Fiorentina e Samp si preparano a fare un’offerta al giovane.”

Galatasaray’ın kiralık olarak Adana Demirspor’a gönderdiği ve bu sezon başarılı bir yıl geçiren Yunus Akgün için bazı İtalyan ekipleri Vincenzo Montella’dan görüş aldı. Lazio ‘nun yanı sıra Fiorentina ve Sampdoria da genç oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor. 📰 Fanatik pic.twitter.com/VP7ZQz48DX — FCN Blog (@fcnblog) May 28, 2022

LE ULTIME BELOTTI