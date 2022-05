Tuttosport, Belotti piace alla Fiorentina. L’ostacolo? Si chiama Cabral

Belotti sembrerebbe essere sempre un obiettivo o della Fiorentina, una risposta al Torino per il rinnovo non è ancora stata data. I viola potrebbero mettere sul piatto la stessa cifra più la Conference. La presenza di Belotti potrebbe però mettere in ombra Cabral, giocatore su cui vuole puntare. Lo scrive Tuttosport.

