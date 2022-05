Pedullà smentisce Di Marzio: “Gollini non è un obiettivo della Fiorentina”. Salta scambio con Kouamè?

Nel pomeriggio il noto esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio aveva dato la notizia della trattativa avviata tra la Fiorentina e l’Atalanta per uno scambio a titolo definitivo che vedeva Gollini sulla via di Firenze e per Kouamè sulla via di Bergamo. Nella notte però, Alfredo Pedullà ha voluto smentire questo scambio tra i due club e ha scritto: “Gollini non è obiettivo della Fiorentina”. Una brusca smentita rispetto all’annuncio del collega Di Marzio nel pomeriggio. Dove sta la verità?