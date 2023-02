Montella: “Italiano mi piace tanto, normali certe difficoltà giocando ogni 3 giorni. Capisco la delusione”

Vincenzo Montella ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina e non solo: “Ringrazio la Fiorentina e la Roma per le partite virtuali, sono bellissime idee per raccogliere fondi per il terremoto qui in Turchia, il problema è enorme, il momento è tragico. La Fiorentina di oggi? C’è una gestione diversa quando si gioca ogni 3 giorni, ci sono problematiche diverse, anche tattiche, è tutto molto più difficile, non dico che è comprensibile ma è normale la difficoltà della Fiorentina, comunque in Europa il cammino è ottimo, il Braga è una squadra abituata a giocare l’Europa, in Coppa Italia si è in semifinale.

Capisco il tifoso fiorentino che si aspettava quella dell’anno scorso fosse la normalità, il tifoso si nutre di questo, di passione e di entusiasmo. Italiano mi piace tanto per il coraggio che dà alla squadra, fa un pressing molto alto, attacca con tanti uomini, ha coraggio, è sempre un allenatore che ho seguito e che mi piace molto”

L’OPINIONE DI GIOVANNI GALLI