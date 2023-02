Galli: “Italiano si metta in testa di servire l’attaccante. Cabral? Non ha fatto nulla di quello che sa fare”

Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sulla situazione attuale di casa Fiorentina:

“Terracciano è un buonissimo portiere, è un ottimo secondo, ma solo a Firenze ha fatto il titolare, dovunque è andato non ha mai giocato titolare, si è trovato ad essere protagonista in una squadra che ha delle lacune a livello difensivo, alla fine il dito si punta sempre verso il portiere. Sicuramente poteva fare qualcosa di più ma il gol nasce da un controllo insensato di Amrabat. Non so se gli errori di Terracciano dipendano dal cambio del preparatore dei portieri, non è Buffon ma è un portiere valido, in estate va preso un nuovo portiere nell’attesa che esploda Martinelli. Lui con altri giovani portieri vanno presi in considerazione per il futuro

L’Empoli ha pensato bene di aspettare la Fiorentina e di sfruttare gli errori della Fiorentina, loro sapevano che se avessero affrontato la squadra viola a viso aperto 7 volte su 10 avrebbero perso e le altre 3 volte magari avrebbero pareggiato. Tra Braga e l’Empoli è cambiato la gamba e la testa.

Cabral credo che non abbia fatto vedere ancora nulla di quello che è in grado di fare, ma bisogna che la squadra ma soprattutto l’allenatore si mettano in testa di servire nella maniera migliore l’attaccante, la manovra è lenta e gli attaccanti non sanno come muoversi. La difficoltà degli attaccanti è evidente. L’atteggiamento di Cabral è diverso rispetto a Jovic quando entrano in campo ma questo non vuol dire niente, Jovic ha altre caratteristiche

Se io avessi due attaccanti esterni che hanno i gol, gioco a piede invertito perchè fanno l’uno contro uno, vengono verso il campo, tirato in porta anche grazie al movimento dell’attaccante e quindi possono segnare facilmente. Purtroppo non essendoci questo Ikonè e Saponara dovrebbero giocare davanti alla punta, cosi da ricevere la palla e cosi dare dare spazio al centravanti, vedete i gol di Vlahovic, sono arrivati cosi, in questa maniera gli attaccanti andranno sempre in difficoltà”

