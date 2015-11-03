Notizie Giovanni Galli Fiorentina

Galli: “Fiorentina senza identità e voglia con la salvezza in cassaforte. Ora darei più spazio ai giovani”
21 aprile 2026 14:16
Galli senza filtri: “Prima del mercato bisogna cambiare l’anima della squadra”
03 febbraio 2026 10:33
Galli: "Fiorentina? Sbagliato sottovalutare il Cagliari. Il risultato di Bologna poteva darci una spinta"
26 gennaio 2026 13:55
Galli: "De Gea è statico. Vorrei che giocasse anche lui la partita, ma non credo possa più farlo"
12 gennaio 2026 14:06
"A Trigoria o Milanello respiri calcio, quando entri al Viola Park sembra di essere ai Gigli"
29 dicembre 2025 22:58
Galli: "Paratici? O prende in mano la Fiorentina o la società gli affida il processo di vendita"
22 dicembre 2025 13:33
Galli: “Tifosi pesanti ma innamorati della maglia: ecco il mio appello in un momento drammatico”
12 dicembre 2025 19:31
Galli schietto: "Fiorentina 'a spasso' e senza identità: servono undici titolari che diano garanzie"
22 settembre 2025 14:43
G.Galli: "La Fiorentina fa fatica da un mese, è normale aver dato una settimana di riposo in mezzo alla stagione?"
24 dicembre 2024 00:28
Galli su De Gea: "La sua carriera parla per lui, ha vinto tantissimo. Il calcio inglese ha frenato la sua crescita"
24 agosto 2024 10:22
Galli: "Curva Ferrovia chiusa per lavori ma non c'è 1 operaio a lavorare. Un danno per la Fiorentina"
06 maggio 2024 14:01
Galli: "Ho condiviso al 100% la scelta di Italiano con l'Atalanta. Con le sue parole ha protetto Biraghi"
29 aprile 2024 14:11
Galli: "Italiano ha reso protagonista una squadra depressa. Chi arriva deve essere in linea con il suo lavoro"
28 marzo 2024 18:23
Galli: "Nico Gonzalez non è un leader. Per Castrovilli la società deve fare un passo per risolvere"
04 marzo 2024 13:58
Galli: "Se la Fiorentina vincesse una partita come quella della Juventus mi vergognerei, non è calcio"
06 novembre 2023 15:38
Galli: "Giani ha permesso che lo spettacolo andasse avanti. Errore non rinviare"
05 novembre 2023 17:06
Galli: "Con 20 milioni avrei preso subito Vicario. Castrovilli non vale meno di Frattesi"
12 luglio 2023 18:23
Galli difende Terracciano: "La colpa del gol subito è di Martinez Quarta, la palla va presa subito"
24 aprile 2023 15:03
Galli: "La Conference si fa una volta sola, poi si punta a qualcos'altro. Fiorentina era in confusione"
21 marzo 2023 11:47
Galli: "Italiano si metta in testa di servire l'attaccante. Cabral? Non ha fatto nulla di quello che sa fare"
21 febbraio 2023 15:45
Galli: "Partita deprimente. Qualcuno ha detto che potevamo vincerla, sì forse prima della gara"
12 aprile 2021 14:13
Giovanni Galli: "Due idee di pensiero in società destabilizzano tutti. Qualcuno dovrebbe dimettersi"
09 novembre 2020 13:24
"Benitez sarebbe l'allenatore giusto per la Fiorentina. E' l'unico che getta sempre le basi"
22 giugno 2020 13:58
Galli demolisce Boateng: "In questo momento con il gioco del calcio non ci incastra niente"
13 gennaio 2020 19:25
Giovanni Galli: "Ribery poteva continuare a giocare. La Lazio aveva giocato giovedì eppure correva più della Fiorentina"
28 ottobre 2019 18:55
Giovanni Galli: "Difesa e ripartenze, i viola lascino fare le partite agli avversari"
28 gennaio 2019 18:21
G.Galli a Lady Radio: "Europa League? La UEFA decida presto. La Fiorentina ai cambi di programma in corsa è abituata..."
23 maggio 2018 16:04
La città rischia di perdere l'Olimpia Firenze. E Giovanni Galli sbotta
16 marzo 2018 09:44
Giovanni Galli: "Sportiello ha tutte le qualità per andare al Mondiale"
05 ottobre 2017 18:35
Giovanni Galli: "Fiorentina gagliarda, ma ora serve cambiare marcia in attacco"
21 settembre 2017 18:35
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