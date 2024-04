Galli: “Ho condiviso al 100% la scelta di Italiano con l’Atalanta. Con le sue parole ha protetto Biraghi”

Giovanni Galli, ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio il giorno dopo la vittoria contro il Sassuolo, queste le sue parole:

“Dal Sassuolo prendere Pinamonti, ma non per fargli fare il titolare, per averlo nel pacchetto offensivo. Serviva una prova convincente, ho visto un primo tempo dove la palla viaggiava velocemente, la squadra era vivace, c’erano tanti giocatori che si volevano mettere in mostra, è stato un allenamento veramente importante, queste partite di fanno provare gli schemi e vincere cosi in maniera schiacciante è propedeutico per la partita contro il Brugge.

Se in Coppa Italia fossi uscito con l’Inter ci sarebbero state polemiche, perchè la gente considera l’Atalanta del suo stesso livello, ma non è cosi. Idem in Europa, se uscissi contro il Liverpool nessuno direbbe nulla, invece adesso se esci contro il Brugge si griderà al fallimento perchè la gente non conosce bene la squadra belga, ma non è cosi. La Fiorentina ha fatto la sua onesta stagione con alti e bassi ma la sua buonissima stagione.

Se Italiano andasse al Torino sarebbe una scelta intelligente, dopo 3 anni a Firenze, un’altra esperienza per lanciarsi nelle prime 5 in campionato, se invece è una scelta forzata perchè non lo vogliono altri allora è un messaggio che il calcio gli sta mandando del fatto che deve aggiustare qualcosa nel suo calcio. Italiano stesso dopo 3 anni in cui ha dimostrato di aver fatto un buon calcio, con più pregi che difetti.

In Coppa Italia ho capito la scelta di Italiano, la squadra non ne aveva più, non riusciva più a superare la metà campo, Italiano voleva sfruttare l’unica occasione per provare a fare gol all’ultimo minuto. Lui aveva chiesto poi di andare in pressione su chi rimaneva fuori area, il problema è che quella palla è capitata al giocatore meno adatto su questo, ovvero Biraghi, se lui avesse fatto fallo tutto quello non sarebbe successo. Lui con le sue parole nel post gara ha voluto proteggere Biraghi dalle critiche, ma ho condiviso al 100% la scelta di Italiano in Coppa Italia”

ITALIANO PARLA AD UN TIFOSO DOPO LA TRAVERSA DI PARISI