Giovanni Galli: "L'uscita di DDV totalmente fuori luogo. Perchè destabilizzare ancora di più l'ambiente?"

Giovanni Galli contro le parole di DDV: perchè destabilizzare ancora di più tutto l'ambiente?

E' stato un Giovanni Galli molto spiacevolmente stupito quello che ha commentato in maniera molto dura le parole di ieri di Diego Della Valle sulla Fiorentina, a Lady Radio:

"Faccio fatica a capire le parole di Diego Della Valle: tutto mi sarei aspettato meno che un'uscita polemica, per di più nel momento in cui la Fiorentina comincia a trovare una dimensione più tranquilla. Poteva limitarsi ad un discorso positivo come: ‘Stiamo lavorando, amiamo la Fiorentina', invece che destabilizzare l'ambiente parlando di gufi. Per intendersi quest'uscita è simile a quando mia moglie parla di fuorigioco. Io vorrei che Della Valle tornasse ad innamorarsi della Viola, ma deve capire che noi non vogliamo essere gufi, rosiconi ed avvoltoi, ma vorremmo anche che, dall’altra parte, ci fosse una comunicazione degna di questo nome".