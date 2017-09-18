Valcareggi: "I Della Valle sono eccellenti, gli avvoltoi sono quelli che sperano che la Fiorentina vada male"

Furio Valcareggi loda in toto Diego Della Valle.

Furio Valcareggi su Radio Bruno Toscana si schiera in toto dalla parte dei Della Valle:

"I Della Valle sono persone di un’eccellenza fuori misura, in campo così come nella vita. Le parole di Diego Della Valle in particolare sono state di grande sollievo per me, perchè avevo paura in un suo disinteresse. E invece ascoltarlo è stato realmente oro colato.

Gli avvoltoi? Si riferiva agli invidiosi, a quelli che sperano che la Fiorentina vada male. Godono degli insuccessi e non dei successi della Viola”.