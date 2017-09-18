Amoruso: "DDV tiri fuori gli attributi e faccia i nomi degli avvoltoi"

Anche Lorenzo Amoruso dice la sua sulle dichiarazioni di Diego Della Valle.

Lorenzo Amoruso su RTV38:

"E' giusto togliersi i sassolini dalle scarpe, ma se Diego Della Valle parla di avvoltoi, tiri fuori gli attributi e faccia i nomi e cognomi di chi, secondo lui, rema contro. Le problematiche vanno affrontate e non tenute sotto traccia, come è spesso successo invece in società. Negli ultimi due anni siamo finiti in pasto a gente che ne ha approfittato. Per evitarlo serve comunicare bene".