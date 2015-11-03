Notizie Amoruso Fiorentina Fiorentina

Amoruso duro:"Non abbiamo preso brocchi ma se non corri la qualità non emerge"
24 settembre 2025 21:20
Amoruso: "I giocatori forti vogliono la Champions, bisogna fare i giusti investimenti per essere competitivi"
13 luglio 2024 15:04
Amoruso: "Ora abbiamo bisogno di avere gente che ha esperienza e spessore internazionale"
22 luglio 2019 17:19
Amoruso: "È molto importante realizzare il nuovo centro sportivo per le giovanili"
04 giugno 2019 14:36
Amoruso: "I Della Valle dovrebbero riconsegnare le chiavi al sindaco Nardella"
14 maggio 2019 20:27
Amoruso: "Simeone? Quando l’anno scorso dicevo che non sarebbe mai diventato un bomber, venivo criticato aspramente"
23 aprile 2019 14:49
Amoruso: "DDV tiri fuori gli attributi e faccia i nomi degli avvoltoi"
18 settembre 2017 15:43
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