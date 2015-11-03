Notizie Amoruso Fiorentina Fiorentina

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Amoruso duro:"Non abbiamo preso brocchi ma se non corri la qualità non emerge"

24 settembre 2025 21:20

Amoruso: "I giocatori forti vogliono la Champions, bisogna fare i giusti investimenti per essere competitivi"

13 luglio 2024 15:04

Amoruso: "Ora abbiamo bisogno di avere gente che ha esperienza e spessore internazionale"

22 luglio 2019 17:19

Amoruso: "È molto importante realizzare il nuovo centro sportivo per le giovanili"

04 giugno 2019 14:36

Amoruso: "I Della Valle dovrebbero riconsegnare le chiavi al sindaco Nardella"

14 maggio 2019 20:27

Amoruso: "Simeone? Quando l’anno scorso dicevo che non sarebbe mai diventato un bomber, venivo criticato aspramente"

23 aprile 2019 14:49

Amoruso: "DDV tiri fuori gli attributi e faccia i nomi degli avvoltoi"

18 settembre 2017 15:43

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