Amoruso: "I Della Valle dovrebbero riconsegnare le chiavi al sindaco Nardella"

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha commentato la situazione della Fiorentina partendo dalla lettera che sabato mattina Diego Della Valle ha fatto sapere all'ambiente viola sulla Nazio...

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha commentato la situazione della Fiorentina partendo dalla lettera che sabato mattina Diego Della Valle ha fatto sapere all'ambiente viola sulla Nazione: "Da lì emerge tutta l’inadeguatezza di un uomo che non si intende di calcio, e con quella lettera non si fa bene né alla piazza di Firenze né alla Fiorentina. Dire a tutti di trovare una soluzione sa molto di scarica barile, e dico che se non vogliono avere nulla a che fare con questa squadra dovrebbero riconsegnare le chiavi al sindaco e poi passare al mano. I soldi investiti dalla proprietà sono stati ampiamente recuperati, e inoltre i Della Valle vogliono molto soldi per vendere la società. 150 milioni bastano e avanzano".